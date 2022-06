Lotte Krijnsen wint in Grote-Brogel, Maud de Reu, Loes Cevaal en Annemarieke Nobel tweede

Nadat de Nederlandse para-dressuurruiters eerder vandaag al uiterst succesvol waren in Grade V en IV, werd dat succes voorgezet in Grade III, II en I. Lotte Krijnsen won met Rosenstolz (v. Rotspon) de landenproef in Grade III. Maud de Reu (Grade III), Loes Cevaal (Grade II) en Annemarieke Nobel (Grade I) bemachtigden tweede plaatsen op deze internationale wedstrijd in Grote-Brogel die geldt als observatie voor het WK in Herning.