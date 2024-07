Lotte Krijnsen’s Rosenstolz met wedstrijdpensioen

Lotte Krijnsen heeft het wedstrijdpensioen aangekondigd van Rosenstolz (v. Rotspon) en daarmee zijn de Paralympische Spelen in Parijs van de baan. Krijnsen boekte talloze successen met de 18-jarige merrie.

Krijnsen meldt op Facebook: “In verband met het wisselend niet helemaal topfit zijn dit seizoen hebben we in overleg met teamveterinair en bondscoach deze week besloten het wedstrijdseizoen met Roos te beëindigen. Een moeilijke, emotionele keuze, maar na ruim 10 jaar Nationaal Kader en heel veel succes heeft mijn trouwe 18-jarige merrie toch al iets eerder haar rust verdiend en zal ze het traject richting Parijs niet meer afmaken en niet meer starten bij de laatste observatie in Deurne.”

Talloze successen

Rosenstolz werd voor Krijnsen in 2014 de opvolger voor Nikita (v. Elcaro), waarna de combinatie het ene na het andere succes op hun naam schreef. Krijnsen debuteerde in 2015 op het Europees Kampioenschap in Deauville, waar ze twee individuele bronzen medailles veroverde. Vervolgens kwalificeerde de combinatie zich ook voor het Europees Kampioenschap in Gothenburg in 2017, waar ze met het team brons behaalden. Op het WK in Herning in 2022 maakten ze deel uit van het gouden team en behaalden ze individueel zilver in de kür op muziek. In 2023, op het EK in Riesenbeck, behaalden ze wederom goud met het team en won Krijnsen individueel brons in de kür. Naast al deze successen schreef de combinatie talloze (internationale) wedstrijden op naam met Rosenstolz.

Bron: Facebook/Horses.nl