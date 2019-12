Maud de Reu wint KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy Genemuiden

In Genemuiden werd zaterdag de eerste wedstrijd gereden in de nieuwe cyclus van de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy. KNHS Talententeam-lid Maud de Reu won twee keer overtuigend in de gecombineerde Grade 2 en 3 met haar paard Webron. In de gecombineerde Grade 4 en 5 was Neel Schakel-van Klei met Edison de beste in de teamtest. In de individuele test won de in Nieuwegein woonachtige Noorse Hege Størseth met Hønnerups Force.

De Reu reed twee sterke proeven met Webron. De juryleden Mandemaker en Van den Berg konden hoge punten kwijt en plaatsten de Zwolse met twee keer een score boven de 73% op kop. De Reu: “Ik heb twee hele fijne proeven gereden. We hebben weer flinke sprongen vooruit gemaakt! In de tweede proef had ik wel een storing in het halthouden, maar verder ging het heel goed. Zowel in de teamtest als in de individuele proef reed ik een pr.”

Frank Hosmar

Sinds 2015 traint De Reu bij Frank Hosmar en ze heeft daarnaast ook veel steun van Danielle van Vilsteren en Boris Braam, eigenaar van Webron. De amazone brak het afgelopen jaar door met Webron (v. Sir Sinclair) en won direct brons op het NK. “Het gaat echt geweldig”, aldus De Reu, “We trainen eerst door voor Jumping Amsterdam wat vorig jaar mijn eerste grote wedstrijd was. Ik hoop natuurlijk dat ik dan verder kan richting de Paralympische Spelen in Tokio.”

Top drie

Achter Maud de Reu werden in beide proeven Demi Vermeulen op Wannabee (v. Royal Dance) en Anni Meijer met Countrymill Clark tweede en derde. In de teamtest kreeg Vermeulen 70.662% en in de individuele proef 69.853%. Meijer scoorde respectievelijk 67.721% en 66.397%.

In de gecombineerde Grade 4 en 5 pakte Neel Schakel-van Klei met Edison de zege in de teamtest met 71.313%. Saskia Meinema uit Dronrijp werd tweede met Karsten en Joyce Campagne stuurde Count naar de derde plaats met 67.563% In de individuele test moest Schakel genoegen nemen met een derde plaats achter de Noorse Hege Størseth met Hønnerups Force (69.207%) en Saskia Meinema die met Karsten opnieuw tweede werd (68.720%).

Competitiekalender 2019/2020

Cyclus 1

• zaterdag 30 november 2019 Genemuiden (RV. Zwartewaterruiters)

• dinsdag 24 december 2019 Hellendoorn (RV. Hertruiters)

Kwalificatiewedstrijd vrijdag 24 januari 2020 Jumping Amsterdam

Cyclus 2

• zaterdag 22 februari Beuningen 2020 (RV. La Grande)

• zaterdag 7 maart Berkel-Enschot 2020 (RV. Cavalieren)

Kwalificatiewedstrijd donderdag 12 maart 2020 Indoor Brabant

Finale – nader te bepalen

Uitslagen KNHS – Witte van Moort Para Dressuur Trophy Genemuiden

Grade 4 & 5

Teamtest

1. Neel Schakel-van Klei (Holten) – Edison, 71.313%

2. Saskia Meinema (Dronrijp) – Karsten van, 69.188%

3. Joyce Campagne (IJsselstein (Utr.)) – Count, 67.563%

Individual test

1. Hege Størseth (Nieuwegein) – Hønnerups Force, 69.207%

2. Saskia Meinema – Karsten, 68.720%

3. Neel Schakel – van Klei – Edison, 68.659%

Grade 2 & 3

Team test

1. Maud de Reu (Zwolle) – Webron, 73.162%

2. Demi Vermeulen (Zevenaar) – Wannabee, 70.662%

3. Anni Meijer (Stokkum) – Countrymill Clark, 67.721%

Individual test

1. Maud de Reu – Webron, 73.309%

2. Demi Vermeulen – Wannabee, 69.853%

3. Anni Meijer – Countrymill Clark, 66.397%

Lees hier alles over de KNHS – Witte van Moort Para Dressuur Trophy.

Bron: KNHS Persbericht