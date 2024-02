Maud Haarhuis en Claire Overweg opnieuw aan kop in Doha

Para-amazones Maud Haarhuis en Claire Overweg hebben hun zegereeks op Al Shaqab in Doha voortgezet. Haarhuis en de Painted Black-zoon Baron kwamen in Grade III tot een score van 72,055% en Overweg zette met Jackson B (v. Ferdeaux) in Grade I een score van 69,305%.

In Grade III was er een tweede plaats voor Lotte Krijsen, die met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) 70,722% bij elkaar reed. In Grade IV mocht Melissa Janssen de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Ze stuurde Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD) naar 69,730%.

Bron: Horses.nl