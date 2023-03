Melissa Janssen wint individuele proef Para-Dressuur Indoor Brabant

Melissa Janssen nam in 2021 de teugels over van Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD) en sindsdien is de combinatie uiterst succesvol. Op Indoor Brabant bracht Janssen de grote bruine ruin weer aan start en schreef de individuele proef op naam. Lotte Krijnsen werd tweede en Sandra Jeuken sloot de top drie af.

Melissa Janssen kreeg voor haar proef in Grade IV met Royal Rubinstein 72.267% en voerde daarmee het klassement aan. Lotte Krijnsen volgde met haar Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) in Grade III op de tweede plaats en scoorde 71.617%. Sandra Jeuken maakte de top drie compleet. De amazone reed Grando (v. Jazz) in Grade IV naar 69.024%.

Uitslag

Bron: Horses.nl