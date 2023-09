EK Riesenbeck: Teamgoud voor Nederlands paradressuurteam, Wereldrecord voor Haerkens

Op het Europees kampioenschap paradressuur heeft NLO-WVM-TeamNL goud gewonnen in de landenwedstrijd. Demi Haerkens reed in Grade IV met EHL Daula N.O.P. een wereldrecord van 79.730 procent. “We hebben als land ook nog nooit zo’n hoog gemiddelde gehad. Dit is heel bijzonder”, aldus een gelukkige bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. Het is al de vierde medaille op het EK voor NLO-WVM-TeamNL. Morgen kan er nog meer bijkomen in de Kür op Muziek.

“Ik heb altijd heel veel tekst, maar ben nu echt sprakeloos”, lacht de winnende bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. “Ik heb gewoon emotioneel de proeven staan kijken en ik stond echt te huilen aan het eind. De proeven van Demi, Frank en Sanne, het was zo mooi. Zo moet het, zo licht, zo makkelijk, zo mooi en foutloos. Als iets me echt raakt dan schieten de tranen in mijn ogen. Vandaag was dat zo. Demi rijdt hier de hoogste score die ooit gereden is in Grade IV. Dat is heel bijzonder. We hebben als land ook nog nooit zo’n hoog gemiddelde gehad. We rijden met hoge grades gemiddeld 77 procent en dat is niet normaal. Voor Sanne’s rit wisten we al dat we goud hadden, zelfs zonder de score van Frank of Sanne. Ook Lotte’s score in Grade III was al genoeg geweest voor het goud. Dat is voor haar natuurlijk super leuk en fijn. Ze is al van heel veel waarde voor ons team.”

De focus ligt nu op de Paralympische Spelen in Parijs. “Daar moet ik tegen een van mijn combinaties in de hogere grades zeggen dat ze er niet bij horen, omdat ik dan maar drie resultaten heb in de landenwedstrijd. Zonder streepresultaat en zeker een combinatie uit en lagere Grade. Dat gaat één van mijn lastige beslissingen in mijn leven zijn. Hier in Riesenbeck was het gewoon genieten.”

Demi Haerkens naar Wereldrecord

Demi Haerkens reed als eerste in Grade IV de teamtest en zette een geweldig resultaat neer van 79.730 procent. “Een wereldrecord”, was de reactie van bondscoach Joyce van Rooijen. Dat leverde de nodige tranen op bij Demi, die dolblij was “Bij het uitstappen kwam het besef.”

Vorig jaar won ze teamgoud op het EK. Afgelopen woensdag won Haerkens al goud in de individuele proef met haar prachtige merrie EHL Daula N.O.P. op haar eerste Europees Kampioenschap. “Dit is echt geweldig. Ik had niet verwacht dat het zo uit zou pakken en we na drie starts al teamgoud zouden hebben”, lacht Demi. “Daula was ondanks de hitte heel fijn bij mij en wist genoeg activiteit houden. Het was gewoon genieten tijdens de proef. Maar ik heb ook nergens iets laten liggen. Zaterdag ga ik mijn best weer doen. Ik heb hele mooie muziek, dus we gaan ervoor.”



Heel goed team

Wat is de reden van het succes? “Een heel goed team om me heen, een heel goed paard, fijne eigenaren van Daula, geduld en een combinatie vormen met Daula. Ze is heel geschikt voor mij. Ze is heel gevoelig. Omdat ik weinig spierkracht heb voelt ze mij perfect aan. We zijn nu ruim anderhalf jaar samen. Ik merk echt een verschil met vorig jaar.

Geweldige proef Frank Hosmar

Frank Hosmar reed een geweldige proef in Grade V en dat wist hij ook. Zijn armen gingen in de lucht na het afgroeten. “Aphaville was zo fijn. Goed hè”, is het eerste wat Frank uitbrengt, als hij van zijn paard stapt. “Ik ben zo blij. Woensdag moest ik er meer aan werken. Nu was Alphaville helemaal gefocust op mij. Hij was bij mij. Ik was al super blij met het zilver op woensdag. Wie had ooit gedacht dat Alphaville hier op zijn achttiende zo zou lopen na zijn ziekte. Ze wilden hem in laten slapen, zo slecht was hij er aan toe en moet je nu eens zien”, reageert Frank geëmotioneerd, die met 76.447 procent de landentest in Grade IV wint.

Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Sanne Voets

Sanne Voets kon zich op haar eigen rijden concentreren. Het teamgoud was al binnen voordat de meervoudig kampioene haar teamtest reed met Demantur RS2 N.O.P. “Goud blijft de mooiste kleur”, lacht Sanne. “Ik heb wat dingen veranderd in mijn rijden. Het lukte me woensdag niet om daar al te komen. Vandaag ging de focus vooral op het weer ontspanning en dan krijg je de stukken die heel goed zijn. Dat is meer dan ik had durven dromen vandaag. Ik had Joyce belooft om alles te geven wat ik heb. Dat heb ik gedaan. Morgen dansen in de Kür op muziek. Daar heb ik heel veel zin in.” Voets kreeg een mooi percentage van 74.460% in de teamtest.

Lotte Krijnsen

Lotte Krijnsen reed donderdagochtend in de landenproef naar 71.767 procent met haar trouwe Rosenstolz N.O.P. De 34-jarige amazone was de laatste in Grade III op het prachtige, sfeervolle terrein van Riesenbeck International waar het EK Dressuur & Para Dressuur plaats vindt. Op de eerste dag in de individuele proef werd Krijnen vierde. In haar landentest ontbrak een beetje de rust voor een hoge score. De 71.767% zetten Lotte met Rosenstolz N.O.P. op de vijfde plaats. “Rosenstolz vond het heel spannend in de ring. Ik probeerde hem op te laten letten, maar daardoor kon het beeld iets rustiger zijn. In draf kon hij zijn spanning goed kwijt, dat ging heel goed. Nu nog en beetje puzzelen om nog wat meer ontspanning te krijgen. Ik weet dat de kür echt mijn ding is. Dat heb ik vorig jaar in Herning met de derde plaats bewezen. Ik ga er honderd procent voor om die medaille te pakken. Dat is vorig jaar ook gelukt. Op naar zaterdag”

Morgen op de finaledag van het EK Para-dressuur rijden alle vier de combinaties van NLO-WVM-TeamNL hun Kür op Muziek met reële medaillekansen.

Uitslag EK Para-Dressuur landenwedstrijd

1. Nederland, 232.637

Frank Hosmar (Haarle), Grade V, Alphaville N.O,P. (v.Sandreo), 76.447%

Demi Haerkens (Helmond), Grade IV, EHL Daula N.O.P. (v.Gribaldi), 79.730%

Sanne Voets (Berghem), Grade IV, Demantur RS2 N.O.P. (v.Vivaldi), 74.460%

Lotte Krijnsen (Enschede), Grade III, Rosenstolz N.O.P. (v.Rotspon), (71.767%)

2. Duitsland, 226.979%

3. Groot Brittannië, 222.663%

Alle uitslagen

Bron: KNHS