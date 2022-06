Nederlanders oppermachtig in Grade IV Grote-Brogel

Vanochtend werd er in het Belgische Grote-Brogel al een Grade V verreden die volledig werd gedomineerd door Frank Hosmar en Britney de Jong. In de Grade IV was wederom het volledige podium voor Nederland. Demi Haerkens reed naar de overwinning, Sanne Voets volgt op de tweede plaats en Neel van Klei-Schakel maakt de top-drie compleet.

De wedstrijd, die tevens geldt als observatie voor het WK later dit jaar in Herning, werd volledig gedomineerd door het rood-wit-blauw. Demi Haerkens is goed in vorm en was eerder dit outdoor seizoen al goed voor de overwinning tijdens de wedstrijd in Kronenberg. Ook nu reed zij EHL Daula (v. Gribraldi) naar de overwinning. Zij werd bij twee van de drie juryleden bovenaan gezet. Uiteindelijk reed Haerkens Daula naar een score van 73.625% wat nipt genoeg was voor de overwinning.

Voets, Klei-Schakel en Uijtewaal

Sanne Voets had Demantur N.O.P (v. Vivaldi) er fijn aan staan wat een harmonious beeld opleverde. Met een score van 73.583% eindigde de combinatie dan ook maar nipt op de tweede plaats. Neel van Klei-Schakel volgde met Edison (v. Vivaldi) op iets grotere afstand. Zij reed met een percentage van 72.625% naar de derde plaats. Tussen de nummers drie en vier was het verschil bijna net zo klein als tussen een en twee. Demi Uijtewaal trok vandaag aan het kortste eind en viel net buiten het podium. In het zadel van Winando RFS (v. Jetset-D) reed zij naar 72.333% en dat was vandaag goed voor de vierde plaats.

