Nederlands Parateam presteert: eerste plaatsen voor Voets en Hosmar

In het Belgische Waregem zijn er dit weekend mooie successen voor de Nederlandse pararuiters. Frank Hosmar en Sanne Voets wonnen in hun Grades en het landenteam reed naar een prachtige tweede plaats in de landenwedstrijd. Het debuut van Britney de Jong was ook zeer succesvol.

Op vrijdag was er een derde plaats in Grade 2 voor Loes Cevaal en Happy Hero II. Zij reden naar 71,061% in de landenproef. Maud de Reu en Webron N.O.P. (Sir Sinclair) werden met 73,618% tweede in Grade III. In Grade IV werd vrijdag een Nederlands feestje gevierd door Sanne Voets en Demi Uijtewaal. Voets was eerste in de landenproef met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi), dankzij een score van 73,2%. Uijtewaal reed Winando naar de tweede plaats met 71,85%.

Mooi debuut voor youngrider Britney de Jong

De landenproef van Grade V werd gewonnen door Frank Hosmar en Guetta (v. Sandreo) in 74,93%. De debuterende Britney de Jong was met Caramba derde op vrijdag, dankzij 73,279%.

Landenwedstrijd

In de landenwedstrijd waren het uiteindelijk de Denen die de meeste punten wisten te verzamelen. Zij wonnen met 222,278 punten. Nederland werd vlak daarachter tweede met 221,748 punten.

Individuele proeven zaterdag

Zaterdag zijn de individuele proeven verreden voor Grade 3, 4 en 5. Dat leverde Maud de Reu en Webron een tweede plaats op, dankzij 73,324% in Grade III. Sanne Voets en Demi Uijtewaal waren opnieuw één en twee in Grade IV, met 72,073% en 74,585% respectievelijk. Frank Hosmar en Britney de Jong werden vandaag tweede (74,214%) en derde (72,929%) in Grade V. Die werd gewonnen door de Belgische Michèle George met Best of 8.

Zondag rijden de combinaties nog een kür op muziek.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl