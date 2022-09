Nederlands succes in para-dressuur Riesenbeck

Yvette Overgoor heeft vanochtend de Grade III op haar naam geschreven in Riesenbeck. Dit deed zij door de Rubels-zoon Alexander naar een score van dik 72% te rijden. De harmonieuze proef leverde uiteindelijk 72.108% en dit bleek ruimschoots genoeg voor de overwinning. Uiteindelijk won Yvette de rubriek met meer dan 2% voorsprong.

Meer Nederlands succes was er ook in de Grade IV. Melissa Janssen had maar liefst twee troeven om mee te strijden en werd uiteindelijk derde en zevende. Melissa stuurde Dream-Boy (v. Dream On) naar een score van precies 70% en werd hiermee derde. Haar andere troef Royal Rubinstein (v. Rubin Royal Old) was goed voor 68.500% en een zevende plaats. De Grade IV werd gewonnen door de Amerikaanse Kate Shoemaker. Zij reed Quiana (v. Quaterstern) naar de winnende score van 72.667%.

