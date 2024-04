Nederlandse Para-dressuurruiters overheersen op eerste dag Waregem

In Waregem is vandaag voor de paradressuurruiters hun eerste outdoor evenement van start gegaan, onder hen startte ook een aantal namen die op de longlist voor de Paralympische Spelen van Parijs staan. De Nederlandse para-dressuurruiters zijn sterk begonnen aan CPEDI3* Waregem, want in de Grand Prix (landenproef) waren er drie internationale overwinningen. Britney de Jong en Caramba (v. Tuschinski), Annemarieke Nobel en Doo Schufro (v.Doolittle) en Tess Baaijens- van de Vrie met Happy Grace (v.Royal Dance) speelden in hun rubriek de hoofdrol. Maar er was nog meer Nederlands succes.

In de Grade I verscheen Annemarieke Nobel als enigste Nederlandse deelneemster aan de start. In het zadel van Doo Schufro reed ze naar een percentage van 74,524%, goed voor de overwinning.

Loes Cevaal danste met Dolce Gabbana (v.Sunny Boy) naar een percentage van 68,759% in de Grade II. Hiermee eindigde ze op de derde plaats. De winst ging in deze rubriek met overmacht naar de Duitse Heidemarie Dresing, die met Horse24 Dooloop (v.Dressage Royal) 74% rond bij elkaar reed. Aniek Verploegh eindigde op de zevende plaats.

Overwinningen Grade III en V

Tess Baaijens- van de Vrie was sterk aan zet in de Grade III. Uit de achttien starts wist zij Happy Grace naar de hoogste plaats op het podium te rijden met 75,100%. Hiermee stond ze bijna 2% los van de nummer twee, die voor Melanie Wienand was weggelegd. De Duitse amazone verstoorde enigszins het Nederlandse feestje, want op plaats drie en vier vinden we respectievelijk Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq en Lotte Krijnsen met Rosenstolz N.O.P. terug.

In de Grade V ging de winst naar Britney de Jong. Zij reed de zeventienjarige ruin naar 74,410% en stond daarmee 3% los van de nummer twee. Voor Sandy van der Zalm was er een zevende plaats.

Melissa Janssen

In de Grade IV verscheen Melissa Janssen tweemaal aan de start. Ze reed de 19-jarige Royal Rubinstein (v.Rubin Royal) naar de tweede plaats (71,778%). In het zadel van Dreamy Boy (v.Dream On) eindigde ze op de vijfde plaats.

Bron: Horses.nl