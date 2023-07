Nederlandse Para-ruiters winnen op CPEDI3* Deurne

De Nederlandse para-dressuurruiters zijn sterk begonnen aan CPEDI3* Deurne. In de Grand Prix waren er drie internationale overwinningen en maar liefst negen top drie klasseringen. De overwinningen waren voor Frank Hosmar in Grade V, Loes Cevaal in Grade III en Demi Haerkens in Grade IV.

Frank Hosmar zorgde op de eerste dag van CPEDI3* Deurne voor de eerste Nederlandse overwinning. In de Grade V reed Hosmar Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) naar een persoonlijk record van 74.316% en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Geen persoonlijk record voor Britney de Jong maar wel een mooie tweede plaats. Voor de Jong met Caramba verscheen er 71.368% op het scorebord.

Overwinningen in Grade II en IV

De Grand Prix Grade II en IV waren de daarop volgende rubrieken en werden tegelijkertijd verreden. Opnieuw waren er met Loes Cevaal en Demi Haerkens aan kop twee Nederlandse overwinningen. In de Grade II was het Cevaal die Happy Hero II met een persoonlijk record van 72.184% naar de overwinning stuurde. Ook Aniek Verploegh reed een persoonlijk record van 69.195% en werd met Corneille (v. Camorkus) derde.

In de Grade IV reden Demi Haerkens en Sanne Voets ook naar persoonlijke records maar uiteindelijk was het Haerkens die de Grand Prix wist te winnen. Zij wist EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) naar 74.259% te sturen en wist de rubriek ruimschoots te winnen. Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) scoorden een fraai pr van 73.796% en werden tweede.

Grade I en III

Geen Nederlandse overwinningen maar wel meerdere klasseringen in Grade I en III. Annemarieke Nobel was de enige Nederlandse deelneemster in de Grade I en verdedigde de eer met verve. Zij kreeg met Doo Schufro 73.333% voor haar proef en dat was naast een persoonlijk record ook nog eens goed voor de tweede plaats.

In Grade III was het Lotte Krijnsen die voor het beste Nederlandse resultaat tekende. In het zadel van Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) reed Krijnsen naar een pr van 73.000% en eveneens een tweede plaats. Rixt Van Der Horst volgde met Eisma’s Akuna Matata (v. Aperggio) op de derde plaats en reed naar 69.278%. Een persoonlijk record was er ook voor Maud Haarhuis die Baron naar 68.945% en een vierde plaats reed.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl