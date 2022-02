Nederlandse paracombinaties in Doha in de prijzen

De concurrentie uit Brazilië en de Verenigde Staten was vandaag in Doha in Grade IV te sterk voor de Nederlandse amazones Tessa Baaijens en Demi Uijtewaal. De juryleden Carlos Lopes, Marc Urban en Sarah Rodger zetten de Braziliaanse ruiter Rodolfo Riskalla met de 19-jarige Hannoveraner Don Henrico (v. Don Frederico) duidelijk bovenaan (77,5%) en lieten Kate Shoemaker met Quiana uit Amerika als tweede eindigen (72,583%).

Die laatste klassering was overigens niet unaniem. Het Britse jurylid Rodger gaf licht voordeel aan Tessa Baaijens met Happy Grace (v. Royal Dance), die genoegen moest nemen met de derde plaats.

Ruim 4 procent hoger

De vierde plaats was voor Demi Uijtewaal met de 19-jarige KWPN’er Winando (v. Jetset D). Ook die klassering was vooral aan het Britse jurylid te danken, die de proef ruim 4 procent hoger beoordeelde dan haar twee collega’s.

Sollenburg

Er was een derde Nederlands succes, voor fokker Adri Zekveld. De door zijn stoeterij Sollenburg gefokte Katharina Sollenburg (v. Elektron Sollenburg) werd vijfde met de Belgische amazone Manon Claeys.

Britney de Jong

In Grade V was er een derde plaats voor Britney de Jong. Met Fleetwood RR (v. Zizi Top) behaalde de amazone in het Al Shaqab-stadion 68.644% en moest daarmee haar meerdere erkennen in de Belg Kevin van Ham en de Deense Camilla Christensen.

Bron: Horses.nl