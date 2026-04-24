Nederlandse paradressuurruiters goed van start op CPEDI Waregem

Petra Trommelen
Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Een groot deel van de Nederlandse paradressuurruiters komt dit weekend in actie op het CPEDI in Waregem. Vandaag stonden de Grand Prix A-proeven op het programma, waarin Sanne Voets met Demantur (v. Vivaldi) direct een tweede plaats wist te behalen in Grade IV. Het duo noteerde 70,806% en bleef daarmee nipt onder winnares Nicola Naylor, die met Moulin Rouge tot 70,889% kwam.

