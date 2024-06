Nederlandse pararuiters oppermachtig in Kronenberg; winst voor Hosmar, Haerkens en Nobel

Met Nederlandse winst in drie van de vijf rubrieken in Kronenberg, hield het succes voor Nederland niet op vandaag. Frank Hosmar schreef de Grade V op zijn naam, in de Grade IV was Demi Haerkens oppermachtig en in de Grade I ging Annemarieke Nobel er met de winst vandoor. Maud de Reu moest genoegen nemen met de tweede plaats in de Grade III.