Neel Schakel naar zege in Grade IV in Mannheim

Afgelopen vrijdag behaalde Neel Schakel de tweede plaats met de 12-jarige KWPN'er Edison (v. Vivaldi) in de Grade IV in Mannheim. Hierbij scoorde de combinatie 71.583%. Zojuist werd de Grade IV weer verreden in Mannheim. Deze keer won de Nederlandse dressuuramazone met bijna 5% meer dan hun score van afgelopen vrijdag, namelijk met 76.508%.