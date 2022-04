Nicole den Dulk neemt Belgische nationaliteit aan

De voor TeamNL zeer succesvolle paradressuur amazone Nicole den Dulk heeft vanaf nu de Belgische nationaliteit. Den Dulk woont al vele jaren in België en heeft besloten om nu deze volgende stap te zetten. Daarmee komt er ook een einde aan de tijd dat Nicole den Dulk uitkomt in de paradressuur onder Nederlandse vlag.

Nicole den Dulk: “Ik heb mijn paspoort net opgehaald, maar het is allemaal nog heel nieuw, ook in mijn hoofd. Deze keus heb ik vooral om praktische en financiële redenen gemaakt. Ik woon al jaren in België, maar heb ook veel verplichtingen in Nederland. Dat is lang niet altijd handig. Ik rijd ook veel in de reguliere sport in België, maar dat moet altijd op een gastlicentie. Nu kan ik van meer Belgische faciliteiten gebruik maken.

Ik wil zeker dit jaar nog wel doorgaan met de paradressuursport op niveau en dan voor België uit gaan komen. De overstap naar België is inmiddels ook aangevraagd bij de FEI. Natuurlijk vind ik het ook jammer, maar het is een wel overwogen beslissing.”

Nicole den Dulk was met meerdere paarden zeer succesvol op internationale kampioenschappen. Met Wallace N.O.P. was ze lid van het team dat goud won op het WK 2018 in Tryon en het EK van 2019 in Rotterdam. Ook tijdens de Olympische Spelen in Rio 2016 waren Nicole en Wallace N.O.P. succesvol.

Bondscoach Joyce Heuitink is vol lof over Nicole. “Er gaat van mijn kant grote dank uit naar Nicole. Sinds het begin van mijn aanstelling is ze een van de vaste waardes geweest in de Nederlandse ploeg. Ze won vele individuele medailles en droeg bij aan het winnen van veel team medailles op internationale wedstrijden. Nicole is voor mij absoluut een voorbeeld voor velen als het gaat over het beoefenen van topsport met een lichamelijke beperking.”

Bron: KNHS