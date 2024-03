Olympiade paard Pinocchio (27) van para-amazone Sophie Wells overleden

De Britse para-amazone Sophie Wells heeft afscheid moeten nemen van de Nederlands gefokte KPWN-ruin Pinocchio. Hij werd 27 jaar. Na wat omzwervingen in het Verenigd Koninkrijk werd de Landeur-zoon in 2008 gekocht door Jackie en Neil Walker, die hem toevertrouwde aan Sophie Wells. Op facebook schrijft de amazone: "Hij heeft mijn dromen waargemaakt en ik had het geluk gehad om werkelijk alles met hem te doen."

Wells kende enorme successen met de door A. van Erp gefokte ruin in zowel de reguliere, maar met name in de para-dressuursport. Zo wonnen ze onder andere teamgoud op de Paralympische Spelen van Londen en individueel zilver, was er tweemaal goud op de Wereldruiterspelen en drie keer goud op de Europese Kampioenschappen. In 2015 reden ze hun laatste wedstrijd, waarna Pinocchio nog enige tijd als leermeester diende voor de para-amazones Emma Sheardown en Izzy Palmer. In 2018 ging hij met sportief pensioen.

Hartproblemen

“Hij kwam naar me toe nadat hij een doorlichting bij de dierenarts niet had doorstaan vanwege talloze hartproblemen, maar wie had van tevoren kunnen weten dat zijn reis toen pas echt begon. Hij was niet de makkelijkste, maar dat zijn de meeste goede paarden niet. Bedankt voor alles wat je me hebt geleerd, ik ben zo dankbaar dat ik je in mijn leven heb gehad”, aldus Wells.

