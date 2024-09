Ook kürgoud voor Michèle George in Grade V

Nadat Michèle George woensdag op de Paralympische Spelen in Parijs goud won in de individuele proef van Grade V, heeft ze vandaag ook goud gewonnen in de kür op muziek. Hierin danste de Belgische amazone met Best of 8 (v. Bonifatius) naar de topscore van 81,470%. Het zilver was voor Regine Mispelkamp, Sophie Wells won de bronzen medaille.

Met tweevoudig goud herhaalde Michèle George met Best of 8 haar prestatie van de Spelen in Tokio. Eerder (in Londen en Rio) won de amazone met FBW Raiman al vier Paralympische medailles: drie keer goud en een zilveren.

Weer zilver voor Mispelkamp

Ook voor de Duitse Regine Mispelkamp was de kür een herhaling van de individuele proef. Daarin won ze met de KWPN-ruin Highlander’s Delight (v. Florencio I) zilver en vandaag was er in de kür opnieuw zilver. Met 80,100% was de Duitse was de tweede die over de 80% heen ging.

Wells nogmaals brons

Sophie Wells liet zien dat ze ook met haar reservepaard LJT Egebjerggards Samoa (v. Blue Hors Don Schufro) meedeed voor de medailles. Na indiviudueel brons greep de al jarenlang enorm succesvolle Britse met de score van 75,445% ook brons in de kür.

Uitslag

