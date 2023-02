Para-amazones tweede in landenwedstrijd Doha

De Nederlandse para-dressuuramazones hebben dit weekend in de landenwedstrijd van Doha (Qatar) de tweede plaats bemachtigd. Naast de prestatie van het team, bestaande uit Annemarieke Nobel, Lotte Krijnsen, Demi Haerkens en Demi Uijtewaal, wonnen zowel Nobel als Krijnsen alle drie de proeven in hun Grade.

Annemarieke Nobel was goed op dreef in Grade I. Met haar paard Doo Schufro (v. Doolittle) won ze alle drie de proeven. Datzelfde lukte Lotte Krijnsen met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) in Grade III. Demi Uijtewaal leverde een constante prestatie door drie keer in de top vijf van Grade IV te eindigen. Met Winando RFS (v. Jetset-D) werd ze vijfde en twee keer vierde. Voor Demi Haerkens verliep het concours niet zoals gehoopt. Voor aanvang van de wedstrijd werd de amazone ziek en moest twee dagen in het ziekenhuis verblijven. Ze kon toch rijden maar gezien de omstandigheden vielen haar scores met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) lager uit dan gebruikelijk. Het duo, dat uitkomt in Grade IV, werd tweede in de landenproef, vierde in de individuele proef en voor de kür trok Haerkens zich terug.

Pech

In Grade III reed Anni Meijer haar Istmo de Lyw (v. Capote de Lyw) drie maal naar de tweede plek. In Grade V was er pech voor Britney de Jong. Nadat de amazone met Fleetwood RR (v. Zizi Top) met voorsprong bovenaan stond in de landenproef, werd ze later uitgesloten door een wondje op de lip van haar paard. Hoewel het duo van start mocht in de individuele proef, besloot De Jong zich daarvoor terug te trekken. In de landenwedstrijd, waarbij zowel de landenproef als de individuele proef meetelde, werd Nederland tweede achter de Verenigde Staten. Het Belgische team werd derde.

Uitslag landenwedstrijd Doha

1 Verenigde Staten 446,852%

2 Nederland 432,389%

Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 72,917% + 74,514% = 147,431% Lotte Krijnsen (Enschede), Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) 71,556% + 72,220% = 143,776%

Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) 72,083% + 69,099% = 141,182%

Demi Uijtewaal (Almere), Winando (v. Jetset-D) 71,435% + 68,288% = 139,723%

3 België 415,486%

