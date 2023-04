Para-amazones winnen eerste onderdeel landenwedstrijd Waregem

De Nederlandse para-dressuuramazones hebben gisteren het eerste onderdeel van de landenwedstrijd in Waregem gewonnen. Naast de prestatie van het team, bestaande uit Annemarieke Nobel, Lotte ,, Maud de Reu en Britney de Jong, wonnen zowel Maud de Reu als Britney de Jong de proeven in hun Grade.

Maud de Reu en Lotte Krijnsen waren sterk aan elkaar gewaagd in Grade III. Uiteindelijk was het Maud de Reu die nipt voor Lotte Krijnsen wist te eindigen. De Reu reed haar Webron (v. Sir Sinclair) naar de winnende score van 72.900%. Een minimaal verschil met Lotte Krijnsen die Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) naar 72.800% reed. De para-amazones werden met deze scores eerste en tweede en droegen sterk bij aan de eerste overwinning in de landenwedstrijd.

Grade V

Britney de Jong wist ook haar Grade te winnen. De amazone reed in Grade V naar de overwinning en stuurde Caramba naar 74.235%, de hoogste score van de dag. Naast haar overwinning met Caramba (v. Tuschinski) reed de Jong haar andere paard Fleetwood Mac (v. Zizi Top) naar de elfde plaats. Ze eindigde nipt achter Esther van Rijswijk die met Kirow (v. Kasparow) tiende werd. Met de score van Britney de Jong kwam het eindtotaal van TeamNL op 219.931% en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Duitsland werd tweede (217.135) en Italië derde (214.080%).

Overige klasseringen

Annemarieke Nobel was goed op dreef in Grade I. Met haar paard Doo Schufro (v. Doolittle) werd ze derde in Grade I. De combinatie scoorde 71.958% en was daarmee het wegstreep resultaat van TeamNL. Rihards Snikus reed in deze rubriek naar een monsterscore van 78.708% en stond daarmee ruimschoots aan kop. Naast de teamtest reed Loes Chevaal een sterke proef in Grade I Intermediate A en Grand Prix Grade II. De Nederlandse amazone stuurde Happy Hero II (v. Hohenstein) met 70.448% naar de derde plaats.

Uitslag landenwedstrijd

Overige uitslagen

Bron: Horses.nl