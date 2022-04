Para-dressuurteam tweede in Deauville, Lotte Krijnsen scoort hattrick

De Nederlandse para-dressuuramazones leverden dit weekend sterke prestaties in Deauville. Het Nederlands team behaalde in de landenwedstrijd de tweede plaats. Naast haar bijdrage aan het landenresultaat zette Lotte Krijnsen individueel de hoogste klasseringen neer: met Rosenstolz won ze alle drie haar proeven.

De equipe van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink, bestaat uit Britney de Jong, Lotte Krijnsen, Melissa Janssen en Tessa Baaijens-van de Vrie. Het CPEDI*** Deauville was gepland als outdoor concours, maar werd door de slechte weersomstandigheden uiteindelijk indoor verreden.

Sneeuw en wind

“We hadden twee dagen buiten de baan verkend. Maar donderdagavond werd besloten om de wedstrijd naar binnen te verplaatsen omdat het zo nat was, waaide en sneeuw was voorspeld. Daardoor had niemand de binnenbaan verkend. Het was best spannend hoe de paarden zouden reageren”, vertelt Lotte Krijnsen.

Smokkelen met de lijnen

“In de eerste proef was Roosje nog wat gespannen was en daardoor hadden we wat rommeldingetjes. De tweede proef was een stuk beter en meer ontspannen. Ik was al heel blij dat ik de kür mocht rijden en daarin klopte alles, echt heel gaaf. Roosje bleef het in de hoek bij C nog wel wat spannend vinden maar ik kon een beetje smokkelen met de lijnen”, vervolgt Krijnsen lachend. “Dat is in de kür een beetje makkelijker. Onze vorige wedstrijd reden we in Doha en toen was het 27 graden. Dit was wel even omschakelen maar uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. Het was een goede oefening om te zien hoe een paard kan reageren in een andere situatie.”

Grade III

Krijnsen kwam eerder uit in Grade IV en rijdt sinds kort in Grade III. “Ik was vorig jaar al een twijfelgeval en ben afgelopen februari in Doha gekeurd naar Grade III.” Dat is een dubbel gevoel voor de amazone. Enerzijds is ze lichamelijk verder achteruit gegaan maar aan de andere kant sluiten de Grade III-proeven beter aan op wat de amazone lichamelijk kan. “In galop is mijn balans en rompstabiliteit achteruit gegaan. Daardoor had na ik de Grade IV-proeven echt een week last van mijn lijf. In de Grade III-proeven heb ik dat helemaal niet.” Grade III lijkt Krijnsen uiterst goed te passen. Afgelopen februari won ze in Doha alle drie de proeven en dat kunstje herhaalde de amazone dit weekend in Deauville. “Het voelt echt als een opstap richting de observaties, waar we mee verder kunnen en waar we nog meer uit kunnen halen.”

Groot Brittannië wint landenstrijd

In de landenwedstrijd, waarbij zowel de landenproef als de individuele proef meetelde, werd Nederland nipt tweede achter Groot-Brittannië. Het Franse team werd derde.

Uitslag landenwedstrijd Deauville

1 Groot-Brittannië 431,647

2 Nederland 428,627

3 Frankrijk 417,828

Bron: KNHS