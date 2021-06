Para-dressuurteam wint landenwedstrijd CPEDI3* Kronenberg

“Een fantastisch weekend”, vat bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink de internationale para-dressuurwedstrijd in Kronenberg samen. Haar team bestaande uit Frank Hosmar, Sanne Voets, Rixt van der Horst en Maud de Reu won met overmacht de landenwedstrijd, waaraan tien landen deelnamen. “We noemden deze wedstrijd al Tokio maar dan zonder de USA.” Frank Horsmar en Sanne Voets wonnen alle drie de proeven die ze reden.

“Voor de landenwedstijd tellen de resultaten over twee dagen van de teamtest en de individuele proef”, begint de bondscoach. “Na de eerste dag lagen we op koers voor het wereldrecord, dat met 76,7 procent gemiddeld in handen is van de USA. We stonden toen op 76,5. Frank Hosmar en Sanne Voets stelden het record al bijna zeker. En ook Rixt van der Horst ging met Findsley N.O.P als de brandweer in haar proef, totdat het achterwaarts gaan wat ongelukkig ging en bij de middendraf die er op volgde sprong Findsley aan in galop. Dat kostte veel punten. Dat ze nog op 73 procent eindigden liet wel zien dat ze een hele goede proef gereden hadden. Een wereldrecord was wel leuk geweest in de laatste teamwedstrijd voorafgaand aan de Spelen van Tokio.”

Ruime cijfers

Nederland won de landenwedstrijd met ruime cijfers voor Denemarken, Noorwegen en Duitsland. “Denemarken en Duitsland waren op volle sterkte in De Peelbergen. Groot Brittannië, dat ook tot de top behoort, was er op halve sterkte, omdat die vorige week in eigen land nog een selectie hadden. Amerika is heel sterk op het moment. We noemden deze wedstrijd al Tokio, maar dan zonder de USA. Dit was de grootste internationale wedstrijd ooit in de para-dressuur. Er werd in twee ringen gereden. De organisatie op De Peelbergen was fantastisch.”

Drie overwinningen

Met drievoudige overwinningen van Frank Hosmar en Sanne Voets én Rixt van der Horst en Maud de Reu die in de top van hun grades meedraaiden lijkt het een makkelijke keuze voor de bondscoach voor de Paralympische Spelen. ”Dat is het juist niet. Het is heel ingewikkeld, omdat ik in het team van drie die meetellen in de Landwedstrijd in Tokio er verplicht een combinatie uit Grade 2 of 3 moet komen. Daar moet ik met het toewijzen van de reserve-combinatie dan ook goed rekening mee houden. En ik wil ook zoveel mogelijk individuele medailles meenemen uit Tokio.”

Vormbehoud

De wedstrijd dit weekend was na het NK Dressuur vorige week de tweede observatiewedstrijd. De derde is over vijf weken in Schijndel. “Dan let ik op vormbehoud, hoe gaan ze om met de druk en spanning. Dat geldt dan zeker voor nieuwe combinaties die zich die weekend ook goed hebben laten zien.”

Prachtige proeven

De bondscoach kijkt tevreden terug: “Het is een fantastisch weekend geweest. Ik heb prachtige proeven gezien van mijn ruiters. Ik hoop die in Tokio ook te zien.”

Bron: KNHS