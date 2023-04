Para-dressuurteam wint landenwedstrijd Waregem

De Nederlandse para-dressuuramazones zijn sterk begonnen aan het outdoor seizoen. Het team van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink, bestaande uit Britney de Jong, Maud de Reu, Lotte Krijnsen en Annemarieke Nobel, won de landenwedstrijd. Naast de teamoverwinning werden meerdere individuele successen behaald met als hoogtepunt de hattrick van KNHS Talententeamlid Britney de Jong.

Britney de Jong was een klasse apart in Grade V. Met Caramba (v. Tuschinski) won ze alle drie de proeven. Met een overwinning in de landenproef en een (gedeelde) eerste plaats in de individuele proef was Maud de Reu sterk op weg in Grade III. In de afsluitende kür werd ze met Webron (v. Sir Sinclair) tweede. Ook Lotte Krijnsen eindigde in alle drie de proeven in de top drie van Grade III. Met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) werd Krijnsen tweede in de landenproef, derde in de individuele proef en derde in de kür. Teamlid Annemarieke Nobel deed ook goede zaken. De amazone, die uitkomt in Grade I, eindigde met Doo Schufro (v. Doolittle) met een derde, vijfde en vierde plaats drie keer in de top vijf.

Naast de teamleden was ook Loes Cevaal succesvol in Waregem. In Grade II werd ze met Happy Hero II (v. Hohenstein) in alle drie de proeven derde.

Relatief jonge ploeg

“Het was mooi om met deze relatief jonge ploeg dit teamresultaat te kunnen boeken. Met jong bedoel ik niet zozeer leeftijd, maar amazones als Annemarieke Roling en Britney de Jong zitten niet altijd in het team. Ze presteerden echter uitstekend. Alle teamleden scoorden ruimschoots boven de 70% tot zelfs boven de 74%”, vertelt bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. “Waregem is standaard een concours dat iets chaotisch verloopt. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ik vind dat ze zich allemaal kranig hebben geweerd en heb ook amazones die niet in het kader of team zitten, hun betere proeven zien rijden. Dit geeft weer moed voor de rest van het seizoen, richting het NK en de twee internationale observatiewedstrijden.”

Bron: Persbericht