Para-dressuurteam wint met afstand landenwedstrijd Grote-Brogel

De Nederlandse ruiters van NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur Team leverden sterke prestaties op de internationale wedstrijd in het Belgische Grote-Brogel, die geldt als observatie voor het WK in Herning. Het team van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink, bestaande uit Frank Hosmar, Sanne Voets, Demi Haerkens en Lotte Krijnsen won met ruime voorsprong de landenwedstrijd. Naast meerdere overwinningen van de teamleden wist ook Annemarieke Nobel een proef te winnen.

Frank Hosmar was een klasse apart in Grade V. Met zijn toppaard Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) won hij alle drie de proeven. Daarnaast reed zijn ‘tweede’ paard Guetta (v. Sandreo) naar een derde en tweede plaats. In deze Grade was ook Britney de Jong goed op dreef. De amazone, lid van het KNHS Talententeam, werd met Caramba (v. Tuschinski) tweede en derde maar besloot zich terug te trekken voor de kür omdat haar paard bij het losrijden niet fit voelde.

Haerkens en Voets

In Grade IV waren Sanne Voets en Demi Haerkens aan elkaar gewaagd. In de eerste twee proeven ging Haerkens met EHL Daula (v. Gribaldi) er met de overwinning vandoor en verwees Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) naar de tweede plaats. In de Kür op Muziek wisselden de amazones van plek. Hier won Voets en werd Haerkens tweede.

Krijnsen scoort hattrick

Wat Frank Hosmar presteerde in Grade V, deed Lotte Krijnsen in Grade III. Met haar Rosenstolz (v. Rotspon) mocht ze drie keer de eerste prijs in ontvangst nemen. Maud de Reu zorgde voor nog meer Nederlands succes in deze Grade. Met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) sloot ze in alle drie de proeven aan op de tweede plaats.

Nobel en Cevaal

Verder waren er podiumplekken voor Annemarieke Nobel en Loes Cevaal. Nobel leverde met Doo Schufro (v. Dootittle) in Grade I een knappe prestatie met een eerste en twee tweede plaatsen. De in Grade II uitkomende Cevaal werd met Happy Hero II (v. Hohenstein) tweede in de eerste proef en daarnaast twee keer vierde.

Grote sterke groep

Monique Peutz, bondscoach van de Junioren, Young Riders en U25, nam deze wedstrijd de taken over van haar collega-bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink die de wedstrijd vanuit huis via de livestream volgde. “Het was een prachtige wedstrijd en de Nederlandse ruiters hebben super goed gepresteerd. Ik heb deze wedstrijd voor Joyce waargenomen maar gelukkig ken ik de meeste ruiters goed. Er werd heel goed gereden en ik ben positief verrast. Ik denk dat Joyce heel blij mag zijn met zo’n grote groep ruiters die zo sterk presteert”, vertelt Monique Peutz.

“Frank reed met zijn beide paarden goed. Met zijn teampaard Alphaville was het beeld heel mooi met veel harmonie. Alphaville was mooi in de aanleuning en de galop was het hoogtepunt. Deze combinatie is zo goed op elkaar ingespeeld, dat zie je duidelijk”, aldus Peutz die ook enthousiast over de sterke prestaties van Demi Haerkens en Sanne Voets. “Demi is met Daula nog een vrij jonge combinatie die veel progressie maakt. Het is een prachtige combinatie met heel veel uitstraling en harmonie. Op de tweede dag ging er nog een schepje bovenop. Demi en Sanne deden weinig voor elkaar onder want ook Sanne ging eigenlijk hartstikke goed. Op de tweede dag had Sanne wat pech op de laatste lijn bij de overgang naar draf waardoor ook het halthouden niet mooi vloeiend was. Maar Sanne is een echte routinier die sterke proeven rijdt.” Over Lotte Krijnsen, die eerder in Grade IV reed en sinds dit jaar in Grade III, vertelt Peutz: “Lotte rijdt nog niet zo lang in Grade III maar het gaat erg fijn en ze reed drie mooie proeven. Haar merrie Rosenstolz heeft een prachtig front en de draftour springt er echt uit.”

WK Herning

Na het NK en Kronenberg was deze wedstrijd de derde en tevens laatste WK-observatie voor het door Witte van Moort (WVM) en Nederlandse Loterij (NLO), hoofdsponsor van TeamNL, gesponsorde NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur Team Witte van Moort. “Joyce zal nu gaan rekenen en denken net zoals de andere bondscoaches richting het WK en de EK’s. We gaan er goed over nadenken om een zo sterk mogelijk team samen te stellen.”

In Grote-Brogel namen acht landen deel aan de landenwedstrijd, waarbij zowel de landenproef als de individuele proef meetelde. Nederland won met ruime voorsprong, Duitsland werd tweede en België derde.

Uitslag landenwedstrijd Grote-Brogel

1 Nederland 442,379

Frank Hosmar (Haarle), Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) 73,954 + 71,786 = 145,74

Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula (v. Gribaldi) 73,625 + 75,61 = 149,235

Sanne Voets (Berghem), Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) 73,583 + 73,821 = 147,404

Lotte Krijnsen (Enschede), Rosenstolz (v. Rotspon) 71,226 + 71,618 = (142,844)

2 Duitsland 429,323 3 België 419,351

Klik hier voor de uitslag van de landenwedstrijd.

Klik hier voor alle uitslagen van CPEDI3* Grote-Brogel.

Bron: KNHS