Paradressuur Genemuiden: Nederland succesvol in Kür op muziek

In Genemuiden werd vandaag de internationale FEI Para-dressuurwedstrijd afgesloten met de kür op muziek. In de verschillende Grades wisten de Nederlanders er flink wat podiumplaatsen uit te halen.

In de Grade V wist Frank Hosmar met Alphaville (v.Sandreo) wederom de overwinning op zijn naam te zetten. Hij reed een percentage van 78,308% bij elkaar. Met 77,600% werd de ruiter gevolgd door Britney de Jong, in het zadel van de Tuschinski-zoon Caramba.

Sanne Voets en Annemarieke Nobel

In het zadel van trouwe troef Demantur (v.Vivaldi) reed Sanne Voets naar 75,283% in de Grade IV. Daarmee behaalde ze de eerste plaats. Ook Annemarieke Nobel ging er met de hoofdprijs vandoor. Met Doo Schufro (v.Doolittle) reed zij een percentage van 75,056% in de Grade I.

Grade II en III

Een derde plaats was er voor Loes Cevaal met Happy Hero II (v.Hohenstein) in de Grade II met 74,433%. In de Grade III waren er podiumplaatsen voor Maud Haarhuis en Rixt van der Horst. Haarhuis reed Baron (v.Painted Black) met 75,544% naar een tweede plaats, gevolgd door Eisma’s Akuna Matate (v.Arpeggio) met in het zadel van der Horst. Deze combinatie werd beloond met 74,566%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl