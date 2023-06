Paradressuur Kronenberg: Voets en De Jong naar winst

In Kronenberg werd het concours zondag afgesloten met de kür op muziek. De Grand Prix kür in Grade V werd gewonnen door Britney de Jong en Caramba (v. Tuschinski). Het duo reed naar een score van 75,575%. Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) wonnen in Grade IV met een topcore van 77,625%.

In Grade V werden Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) tweede achter De Jonge, met een score van 75,150%. In Grade IV was Demi Haerkens tweede met EHL Daula N.O.P.. In Grade III was er bovendien een derde plaats voor Lotte Krijnsen met Rosenstolz. De Nederlndse reed naar 73,667 %.

Intermediair

Ook op Intermédiair niveau werd er in Grades II t/m V kür op muziek gereden. Dit waren kleine rubrieken. In Grade V ging de winst ruimschoots naar Senna Evers met Windsor Fve (v. Welt Hit). Zij reed naar 71.708%

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl