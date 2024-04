Paradressuurteam wint landenwedstrijd Waregem

Gisteren waren er al goede resultaten voor de Nederlandse paradressuurruiters op het CPEDI3* Waregem en vandaag waren de resultaten in de individuele proeven zeker niet minder. Het team van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink, bestaande uit Britney de Jong, Lotte Krijnsen, Rixt van der Horst en Annemarieke Nobel, won de landenwedstrijd. Naast de teamoverwinning werden meerdere individuele successen behaald.

In de Grade I was de overwinning wederom voor Annemarieke Nobel, die Doo Schufro (v.Doolittle) naar een percentage van 76,042% stuurde. Daarmee reed ze zich bijna twee procent los van de nummer twee. In de Grade V was Britney de Jong ook vandaag te sterk voor haar concurrenten. Zij reed de zeventienjarige ruin Caramba (v. Tuschinski) naar 74,868% en pakte wederom de leiding.

Grade III

Gisteren reed Rixt van der Horst haar nieuwe troef Eisma’s Royal Fonq (v.Fürst Fohlenhof), die ze sinds december vorig jaar onder het zadel heeft, al naar de derde plaats op hun internationale wedstrijd debuut. Vandaag danste het kersverse duo met een percentage van 74,133% naar de overwinning in de Grade III. Voor de winnares van gisteren, Tess Baaijens- van de Vrie, was er ditmaal een derde plaats met Happy Grace (70,800%). Lotte Krijnsen eindigde met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) op de vijfde plaats met 69,367%. Krijnsen werd beide dagen het wegstreepresultaat voor de Nederlandse ploeg.

Loes Cevaal en Melissa Jansen

Loes Cevaal klom één plekje omhoog in het klassement in het zadel van de merrie Dolce Gabbana (v.Sunny Boy). Met 71,433% eindigde ze op plaats twee in de Grade II. De winst ging in deze rubriek wederom naar de Duitse Heidemarie Dresing, die met Horse24 Dooloop (v.Dressage Royal) 73,133% bij elkaar reed. In de Grade IV werd Melissa Janssen derde met 19-jarige Royal Rubinstein (v.Rubin Royal) (70,405%). In het zadel van Dreamy Boy (v.Dream On) eindigde ze op de vierde plaats.

Teamuitslag

Uitslagen

Bron: Horses.nl