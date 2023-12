Parool brengt groot verhaal over wat paardrijden voor mensen met een beperking doet

De krant Het Parool heeft vandaag een groot verhaal gebracht over wat paardrijden voor gehandicapten doet met een reportage op de Willem-Alexander Manege in Zuidoost Amsterdam. De Vereniging Paardrijden Gehandicapten Amsterdam maakt dat al ruim vijftig jaar mogelijk op die manege.

Een treffende quote over wat paardrijden kan doen, komt van Joop Stokkel, die vijf gouden zwemmedailles won op de Paralympische Spelen van 1988 en 1992 en vervolgens koos voor de paradressuursport. Hij nam deel als pararuiter aan de Paralympische Spelen van Atlanta (1996), Sydney (2000) en Athene (2004). In Sydney was er een gouden medaille.

‘Ik was er goed in en dat gaf zelfvertrouwen’

Stokkel (56), die tegenwoordig instructeur voor helpers bij de vereniging is, begon als vijftienjarige jongen met paardrijden bij de club. Hij zegt in het artikel: “Mijn broers deden aan voetbal, maar dat ging mij niet lukken omdat ik een arm én een been mis. Met gym werd ik altijd als laatste gekozen. Ik stortte me fanatiek op zwemmen en paardrijden. Daar was ik goed in en dat gaf me zelfvertrouwen. Ik bewees dat ik ergens in uitblonk en dat gaf een goed gevoel.”

Bron: Parool