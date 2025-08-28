Pepo Puch mist EK Para-Dressuur door knieblessure

Minder dan een week voor de start van de Europese Kampioenschappen Para-Dressuur in Ermelo heeft Oostenrijk een flinke domper te verwerken. Paralympisch kampioen Pepo Puch heeft zijn knie geblesseerd en moest zich daardoor noodgedwongen afmelden.

Pepo Puch liep de blessure op bij het afstijgen en liep schade op aan zijn meniscus en buitenste knieband. Door zijn fysieke beperking merkte hij de ernst van de blessure pas later. “Lopen lukt nauwelijks, laat staan rijden. Dat is moeilijk te accepteren, zeker omdat ik al jarenlang op elk kampioenschap aanwezig was”, aldus Puch tegenover de Oostenrijkse bond OEPS.

Puch zou zijn nieuwe paard Royale Choice aan de start brengen. De tienjarige Ritz Carlton-zoon maakte in maart dit jaar zijn debuut met Puch. Hij won daar gelijk beide proeven. Vorige maand behaalde het duo een dubbele overwinning in Ornago.

