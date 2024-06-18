Bondscoach Joyce van Rooijen - Heuitink heeft een lastige klus bij het selecteren van haar team voor de Paralympische Spelen in Parijs in september. Afgelopen weekend won het Nederlands team de landenwedstrijd in Kronenberg en het is duidelijk dat er een brede top is. Daarom aan jou de vraag: help even met deze puzzel. Wie zou jij selecteren voor het Paralympisch dressuurteam?
Wat de selectie nóg lastiger maakt, is dat de paracombinaties strijden in vijf Grades. Dus de concurrentie in die verschillende grades is ook een afweging bij de keuze van de bondscoach. Minstens één van de combinaties (maar dat mogen er ook meer zijn) moeten uit Grade I, II of III komen.
Stem nu voor je team
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De uitslag hoor je binnenkort in onze podcast.
Bron: Horses.nl
8 reacties op “Podcastpoll: Dringen in het Para-team”
Het hele team mag uit grade 1,2 of 3 komen, je bent niet verplicht om een hoge grade in je team te plaatsen
Andersom mag niet daar moet minimaal 1 ruiter uit 1,2 of 3 komen
Aangezien de longlist nog meer
combinaties telt dan hierboven genoemd maken zij zeker ook nog kans. Britney de Jong, Loes Cevaal, Maud de Reu en Tessa Baaijens scoorden eerder vergelijkbaar
Annamarieke Nobel – Sanne Voets- Rixt van de hoest – Frank Hosmar
Frank
Britney
Demi
Rixt
Rixt. Demi. Britney. Frank
Frank Hosmar
Britney de Jong
Demi Haerkens
Rixt van der Horst
Zo te zien heeft (de familie van) Britney de Jong nogal fanatiek meegedaan aan deze peiling…
Judith de Groot, gelukkig ken jij mijn dochter Britney niet want die lacht om deze stemming makerij die doet niet mee met deze spelletjes.
Wij worden net op deze poll gewezen en vanuit de groep gevraagd om op anders te stemmen, er staan 12 personen op een longlist en voor ons mogen de beste 4 gaan neem aan dat Joyce kundig genoeg is omdat zonder een stemming zelf te kunnen beslissen.