Podcastpoll: Dringen in het Para-team

Bondscoach Joyce van Rooijen - Heuitink heeft een lastige klus bij het selecteren van haar team voor de Paralympische Spelen in Parijs in september. Afgelopen weekend won het Nederlands team de landenwedstrijd in Kronenberg en het is duidelijk dat er een brede top is. Daarom aan jou de vraag: help even met deze puzzel. Wie zou jij selecteren voor het Paralympisch dressuurteam?

Mirjam Hommes Door

Wat de selectie nóg lastiger maakt, is dat de paracombinaties strijden in vijf Grades. Dus de concurrentie in die verschillende grades is ook een afweging bij de keuze van de bondscoach. Minstens één van de combinaties (maar dat mogen er ook meer zijn) moeten uit Grade I, II of III komen.

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De uitslag hoor je binnenkort in onze podcast.

Bron: Horses.nl