Podcastpoll: Dringen in het Para-team

Mirjam Hommes
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Joyce van Rooijen-Heuitink.Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bondscoach Joyce van Rooijen - Heuitink heeft een lastige klus bij het selecteren van haar team voor de Paralympische Spelen in Parijs in september. Afgelopen weekend won het Nederlands team de landenwedstrijd in Kronenberg en het is duidelijk dat er een brede top is. Daarom aan jou de vraag: help even met deze puzzel. Wie zou jij selecteren voor het Paralympisch dressuurteam?

Door Mirjam Hommes

Wat de selectie nóg lastiger maakt, is dat de paracombinaties strijden in vijf Grades. Dus de concurrentie in die verschillende grades is ook een afweging bij de keuze van de bondscoach. Minstens één van de combinaties (maar dat mogen er ook meer zijn) moeten uit Grade I, II of III komen.

Stem nu voor je team

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De uitslag hoor je binnenkort in onze podcast.

Bron: Horses.nl

Deze week… Parabondscoach Van Rooijen: ‘Ik kan wel twee teams samenstellen’
Paradressuurteam wint landenwedstrijd Kronenberg

8 reacties op “Podcastpoll: Dringen in het Para-team

  1. famrdejong
    19 juni 2024 om 20:57

    Het hele team mag uit grade 1,2 of 3 komen, je bent niet verplicht om een hoge grade in je team te plaatsen
    Andersom mag niet daar moet minimaal 1 ruiter uit 1,2 of 3 komen

  2. AJOele
    20 juni 2024 om 18:16

    Aangezien de longlist nog meer
    combinaties telt dan hierboven genoemd maken zij zeker ook nog kans. Britney de Jong, Loes Cevaal, Maud de Reu en Tessa Baaijens scoorden eerder vergelijkbaar

  3. A Noren
    20 juni 2024 om 21:45

    Annamarieke Nobel – Sanne Voets- Rixt van de hoest – Frank Hosmar

  4. Jan
    20 juni 2024 om 22:18

    Frank
    Britney
    Demi
    Rixt

  5. Sandra
    20 juni 2024 om 22:41

    Rixt. Demi. Britney. Frank

  6. Christa
    21 juni 2024 om 06:58

    Frank Hosmar
    Britney de Jong
    Demi Haerkens
    Rixt van der Horst

  7. Judith de Groot
    23 juni 2024 om 08:18

    Zo te zien heeft (de familie van) Britney de Jong nogal fanatiek meegedaan aan deze peiling…

  8. Chantal De jong
    23 juni 2024 om 19:25

    Judith de Groot, gelukkig ken jij mijn dochter Britney niet want die lacht om deze stemming makerij die doet niet mee met deze spelletjes.
    Wij worden net op deze poll gewezen en vanuit de groep gevraagd om op anders te stemmen, er staan 12 personen op een longlist en voor ons mogen de beste 4 gaan neem aan dat Joyce kundig genoeg is omdat zonder een stemming zelf te kunnen beslissen.

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