Pony- en Children-amazone Senna Evers kiest voor para-dressuur 

Dressuuramazone Senna Evers is sinds enige tijd actief in de paradressuur. De winnares van NK-brons en Europees teamzilver bij de Children met de E-pony Happy Feet (v. Tuschinski) is toegelaten voor Grade V.

Aan Eurodressage laat de 18-jarige amazone weten dat de paradressuur min of meer op haar weg kwam. Lessend bij paradressuur-bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink en Marja Ubels leerde Senna Evers para-amazone Britney de Jong kennen. Het bleek, dat beide amazones vergelijkbare lichamelijke beperkingen hebben. Als gevolg van een ongeluk toen ze nog een kind was en een gebroken schouder na de val van een paard, heeft Senna Everse een asymmetrische houding en een kortere arm.

Windsor FVE

In Kronenberg maakte Senna Evers afgelopen zomer haar debuut en in Genemuiden kwam ze onlangs eveneens aan de start. Haar troef in de paradressuur is de AES-ruin Windsor FVE, een zoon van de Grand Prix-hengst Welt Hil 2 E, die Senna zelf zadelmak heeft gemaakt en opgeleid.

Bron: Eurodressage/Horses.nl