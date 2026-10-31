Primeur voor de paradressuur: eerste FEI Para-Dressage World Cup-finale in Fontainebleau

Ellen Liem
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Primeur voor de paradressuur: eerste FEI Para-Dressage World Cup-finale in Fontainebleau featured image
Rixt van der Horst met Eisma's Royal Fonq. Foto: Sophie Boeijen/ www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De paradressuur krijgt in 2027 voor het eerst een eigen finale van de FEI Para-Dressage World Cup. Deze primeur vindt plaats tijdens het Printemps des Sports Équestres in Fontainebleau, van 14 tot en met 18 april. Dat maakte Sylvie Robert, voorzitter van GL events Equestrian Sport, op vrijdag bekend bij een persconferentie op het concours Equita Lyon.


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