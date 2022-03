Quel Homme de Hus ‘Best Horse of the Year’ in België, Michèle George ‘Best Athlete’

Op het Equi Gala, het hippische sportgala van het jaar, werden afgelopen dinsdagavond de Belgische onderscheidingen uitgereikt. Jérôme Guery's zestienjarige hengst Quel Homme de Hus werd uitgeroepen tot Best Horse of the Year en Para-Olympiër Michèle George kreeg de hoogste onderscheiding: Best Athlete op the Year.

De award voor Best Horse of the Year ging naar Quel Homme de Hus. Onder Jérôme Guery had de zoon van Quidam de Revel een heel goed jaar met als hoogte punt de bronzen medaille met het Belgische team in Tokio. Daarnaast won het paar onder meer de 5* Grand Prix van Knokke en de 3* Grote Prijs in Vejer de la Frontera en behaalden ze top vijf klasseringen in de 5* Grand Prix’ van Rome en Brussel.

Drie maal ‘Rookies of the Year’

Uitzonderlijk was de uitreiking van de Rookie of the Year Award aan drie ploegen. De drie jeugd springteams, Children, Junioren en Young Riders, kregen elk een award voor het behalen van de Europese titels het afgelopen jaar.

Manon Claeys wint Prijs van de Jury

Het Belgische vierspanteam dat brons won op het EK ontving de titel Team of the Year. Manon Claeys kreeg de Prijs van de Jury. Claeys won op de Paralympische Spelen in Tokio twee bronzen medailles in Grade IV.

George Best Athlete

Belgisch meest succesvolle para-amazone Michèle George werd uitgeroepen als Athlete of the Year. Op de Paralympische Spelen in Tokio won de amazone twee keer goud in de Grade V. In totaal heeft ze nu al vijf keer Paralympisch goud gewonnen.

Bronzen springteam wint Performance of the Year

De Belgische springploeg won de Performance of the Year – Equistar 2021 award. Het team schreef geschiedenis met het winnen van de bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Pieter Devos, Gregory Wathelet, Jérôme Guéry, Niels Bruynseels en Chef d’équipe Peter Weinberg waren de verdiende winnaars van de trofee.

Bron Equibel