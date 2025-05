Rixt van der Horst en Eisma’s Royal Fonq scoren hattrick in Mannheim

Rixt van der Horst heeft sterk gepresteerd in Mannheim. Na de zeges in de Grand Prix A en Grand Prix B won ze met de hengst Eisma's Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) vandaag ook de kür in Grade III. Hierin scoorde het duo 79,833% en bleef daarmee dik voor op de concurrentie.

Met haar topscore bleef Rixt van der Horst 7% voor op Steffen Zeibig. Hij reed Patamon (v. Windsor) naar 72,833% en de tweede plaats. Daarmee mocht de Duitse ruiter opnieuw achter Van der Horst aansluiten, nadat hij in de Grand Prix B ook tweede werd.

Melanie Wienand

Ook Melanie Wienand eindigde met Lemony’s Loverboy (v. Lemony’s Nicket) in alle drie de proeven in de top drie: tweede in de Grand Prix A, derde in de Grand Prix B en vandaag in de kür opnieuw derde. Hierin reed de Duitse naar 72,755%.

Melissa Janssen scoort in Grade IV

In Grade IV deed Melissa Janssen goede zaken. Haar kür met Dreamy-Boy (v. Dream On) werd beloond met 76,317% en de tweede plaats. Daarmee hebben ook zij Mannheim succesvol afgesloten nadat ze al tweede werden in de Grand Prix A en de Grand Prix B wonnen.

Bron: Horses.nl