Rixt van der Horst en Fonq scoren in Hagen

Na Waregem en Mannheim rijdt Rixt van der Horst dit weekend in Hagen haar derde internationale wedstrijd met de hengst Eisma's Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof). Vooral in de Grand Prix A op vrijdag deed het duo hele goede zaken: hierin werden ze tweede met een dik PR van 74,556%. Vandaag in Grand Prix B reed de combinatie met 71,722% naar de derde plaats.

Afgelopen april in Waregem scoorden Van der Horst en Fonq al 74,133% in de Grand Prix B. In Hagen kwam de score lager uit door onvoldoendes voor de keertwending naar rechts en de middendraf.

Haarhuis

Naast Van der Horst kwam ook Maud Haarhuis aan de start in Grade III. Zij leverde met Baron (v. Painted Black) een constante prestatie door in beide proeven als vijfde te eindigen. In de Grand Prix A op vrijdag kwam de score uit op 69,556%, vandaag in de Grand Prix B was er 69,833%.

Hart en Zenati

In de Grand Prix A van vrijdag ging de zege naar Rebecca Hart. Met Floratina (v. Fidertanz) reed de Amerikaanse naar 76,500%. Hart werd in de Grand Prix B voorbij gereden door de Franse amazone Chiara Zenati. Haar proef met Swing Royal IFCE (v. Royal Blend) werd door de juryleden beloond met 74,666%.

Uitslag Grand Prix A

Uitslag Grand Prix B

Bron: Horses.nl