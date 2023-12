Rixt van der Horst krijgt er een topper bij: Fonq 

Rixt van der Horst heeft haar stal versterkt met een heel bijzonder paard. Dankzij haar 'man achter de schermen' Egbert van Hes krijgt de para-amazone de beschikking over de populaire dekhengst Fonq, die vanaf heden de naam Eisma’s Royal Fonq zal dragen.

Op zoek naar een stal- en sportgenoot van Eisma’s Akuna Matata, de Arpeggio-dochter die Egbert van Hes – CEO van Eisma Media Groep – eerder al kocht voor Rixt van der Horst, kwam het duo in gesprek met Eugene Reesink. Die zag een ‘match made in heaven’ tussen Rixt en zijn in Oldenburg en Westfalen gekeurde zoon van Fürst Fohlenhof.

Fanclub

“Rixt was op zoek naar een paard dat zeer goed kan stappen en zeer goed kan draven, een paard met uitstraling en een gentleman”, aldus Reesink. “Dat paard hééft ze nu. En z’n fanclub erbij! Fonq is het liefste paard wat je kunt hebben. Iedereen die met Fonq te maken heeft gehad heeft een zwak voor hem.”

Hoogst haalbare

Voor eigenaar Van Hes was het primair belangrijk dat iedereen binnen ‘Team Rixt’ enthousiast zou zijn over de nieuwe aankoop en dat bleek ook het geval. Het doel dat Rixt van der Horst en Egbert van Hes samen hebben is immers gericht op het hoogst haalbare, de Paralympische Spelen in Parijs in 2024. En dat kan ook niet anders met een amazone die al wereldgoud heeft verzameld, met als meest recente onderscheiding de ‘FEI Golden Badge of Honour’.

De combinatie gaat trainen bij Grand Prix-amazone Lina Uzunhasan, waar zowel Akuna als Fonq ook op stal staan.

‘Allemaal blije mensen’

“Rixt ging helemaal uit haar dak toen ze Fonq had gereden”, vertelt Egbert van Hes. Dit gebeurde bij Dinja van Liere, waar de hengst op stal stond.

“Dinja was lyrisch en ook de bondscoach was dolenthousiast. Voor mij zijn dat uiteraard hele essentiële voorwaarden. En ook Eugene Reesink heeft dit mogelijk gemaakt door goed met ons mee te denken. Allemaal blije mensen, dat vind ik belangrijk”, aldus van Hes.

Kampioenshengst

Fonq was als jong paard onder meer Westfaals kampioen, won brons op het Bundeschampionat en was met 9,04 de beste bij de aanlegtest in Adelheidsdorf. Hij is nog steeds hengst en zal dat gezien zijn stabiele, betrouwbare karakter normaal gesproken ook blijven als Rixt van der Horst de hengst op wedstrijden gaat uitbrengen.

