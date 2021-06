Rixt van der Horst naar 75% in landenproef Grade III in Kronenberg

Rixt van der Horst is goed begonnen aan de para-dressuurwedstrijd in Kronenberg. In Grade III werd ze nipt tweede in de landenproef met de elfjarige KWPN'er Findsley N.O.P. (v. Belissimo M). Van der Horst reed de merrie naar een score van 75,392%. Ze werd door twee van de drie juryleden aan kop geplaatst.

Tobias Thorning Jorgensen ging de strijd aan met Van der Horst en schreef de teamtest op zijn naam met een miniem verschil van 0,098%. De Deen reed de ring binnen met de 13-jarige Deens gefokte Jolene Hill (v. Blue Hors Schufro Hit). In april was het paar ook succesvol door alle drie de proeven in Grade III op hun naam te schrijven. Voor de landenproef ontvingen zij toen 76,382%.

Overgoor derde

Yvette Overgoor zette ook een goede prestatie neer door op de derde plaats te eindigen. Met de 16-jarige KWPN’er Alexander (v. Rubels) kreeg ze een score van 71,814%.

De Reu en Meijer in top tien

Maud de Reu eindigde op de zevende plaats met de 18-jarige KWPN’er Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair). De jury waardeerde hun proef met 70.000%. Anni Meijer werd tiende in het zadel van Istmo de Lyw (v. Capote de Lyw). Het duo reed naar een score van 66,176%.

Bron: Horses.nl