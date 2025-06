Rixt van der Horst stuurt Eisma’s Royal Fonq N.O.P. naar nieuw record in Hagen

Rixt van der Horst heeft Eisma's Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) vanmorgen op CPEDI Hagen naar een nieuw record gestuurd in de Grand Prix A in Grade III. De hoogste score van het duo stond op 76,433% in de Grand Prix A (behaald op de Paralympische Spelen in Parijs), in Hagen was er 76,833%. Met die score was er uiteraard de winst in de landenproef.