Rixt van der Horst tweede in kür Hagen

Rixt van der Horst reed in Hagen haar derde internationale wedstrijd met de hengst Eisma's Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof). In de Grand Prix A op vrijdag werden ze tweede met een dik PR van 74,556%, zaterdag was er in de Grand Prix B een derde plek met 71,722%. De afsluitende kür op muziek van zondag betekende een nieuw persoonlijk record van 78.5% (met een uitschieter van 82,667% van Ineke Jansen). Daarmee werd Van der Horst tweede.