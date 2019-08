Rixt van der Horst wint Europees zilver in individuele proef

De strijd om het goud in de individuele proef van Grade III op het EK in Rotterdam ging vooral tussen de golden girl van de WEG in Tryon Rixt van der Horst en de Deense ruiter Tobias Thorning Joergensen. Van der Horst werd door twee van de juryleden aan kop gezet en bij de overige drie juryleden als tweede. Bij Joergensen was dat precies andersom. Met een procent voorsprong ging het goud naar hem en won Van der Horst zilver.

De scores voor de proef van Rixt van der Horst en Findsley N.O.P. (Bellissimo x Broere Obelisk) – de eerste starters in deze rubriek – varieerden van 73,088% tot 76,176%. De gemiddelde score kwam uit op 74,706% en dat betekent een nieuw persoonlijk record voor het duo.

Tobias Thorning Joergensen rijdt op dit EK pas zijn tweede internationale wedstrijd met Jolene Hill Blue (Hors Schufro Hit x Windsor) en ook hun score van 75,706% is een nieuw persoonlijk record. Met 70,382% ging het brons ging naar Belgische Barbara Minneci met Stuart (Sir Donnerhall x Diamond Hit). Zij waren er vorig jaar in Tryon ook bij maar eindigden toen buiten de medailles.

Vanmorgen pakte Nicole den Dulk al brons in Grade II. Morgen gaat de individuele proef verder. Dan komen Sanne Voets (Grade IV) en Frank Hosmar (Grade V) aan de start.

Uitslag

Bron: Horses.nl

