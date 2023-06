Road to Paris: Sanne Voets en Rixt van der Horst richten pijlen op Olympische Spelen

In Kronenberg is binnenkort een belangrijk meetpunt voor de para-dressuurruiters richting het Europees Kampioenschap en de Olympische Spelen van Parijs. Reden voor de organisatie om in gesprek te gaan met Sanne Voets en Rixt van der Horst. De twee amazones vertellen over hun 'Road to Paris', de band met hun paarden en de moeilijke periode voor Rixt na Tokio.

Sanne Voets is al jarenlang een vaste waarde voor het Nederlandse team en kan ook dit jaar rekenen op haar gouden Demantur N.O.P. (v. Vivaldi). Rixt van der Horst vormt daar in tegen nog een relatief nieuwe combinatie met Eisma’s Akuna Matata (v. Apreggio). Beide amazones komen volgende week aan start in Kronenberg, een belangrijk meetpunt richting het Europees Kampioenschap.

Onvoorwaardelijk vertrouwen en wederzijds respect

Sanne Voets vertelt vol passie over haar partner Demantur. ”Demmi is een heel speciaal paard voor mij. Ik rij hem al meer dan zeven jaar en het voelt alsof we nog steeds beter kunnen. Hij blijft mij verbazen met zijn kracht en elasticiteit en hij heeft een hele fijne mindset. De band die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd is heel belangrijk voor mij. Ik geloof echt dat onvoorwaardelijk vertrouwen en wederzijds respect aan de basis staan van elk succes.”

The special lady

Rixt van der Horst vormt een relatief nieuwe combinatie met de merrie Eisma’s Akuna Matata. Ze vertelt dat het geen makkelijke start is geweest. ”Akuna kwam pas laat in het seizoen op mijn pad en na twee weken hadden we al onze eerste wedstrijd. Het plan was eigenlijk om haar in de winter door te trainen maar helaas moest Akuna tijdelijk op rust. Nu is ze weer helemaal fit en pakt het werk super op. Het is soms wel een moeilijke merrie en we noemen haar ook wel eens ’the special lady’ maar ik geloof wel echt dat ze het beste paard is die ik ooit heb gereden.”

Moeilijke periode na Tokio

Voor Rixt was de periode na de Olympische Spelen in Tokio niet bepaald makkelijk. ”Het was een beetje een moeilijke periode na Tokio. Mijn paard werd de laatste dag kreupel waardoor we niet de kür op muziek konden rijden. Dat was best een teleurstelling en daarna moest ze heel lang revalideren. Het was moeilijk om te accepteren dat het na al die jaren hard werken opeens voorbij was.”

”Het was wel fijn dat ik even een pauze kon inlassen en even weg was van de sport. Ik denk echt dat ik daar aan toe was, vooral mentaal. Zo kon ik voor mezelf kijken wat ik wilde: wilde ik weer wedstrijden rijden en opzoek naar een nieuw paard of zou ik definitief stoppen. Ik kwam tot de conclusie dat ik nog niet klaar was met de sport en het heel graag nog een keer wilde proberen. De sport ontwikkelt zich heel snel en dan heb je goede paarden nodig. Ik denk echt dat Akuna alles in huis heeft.”

Goud in Parijs

Sanne Voets kent een indrukwekkende palmares en won zowel goud in Rio als in Tokio. Toch is de amazone nuchter over haar kansen in Parijs. ”Natuurlijk wil ik na het goud in Rio en Tokio heel graag opnieuw goud in Parijs winnen. Maar ik ben ook realistisch en we doen het stap voor stap en op een manier die bij ons past. Ik wil altijd op een lichte en vriendelijke manier rijden en het echt samen met mijn paard doen. Ik werk elke dag hard om de beste ruiter voor mijn paard te zijn.”

Bron: persbericht CPEDI Peelbergen