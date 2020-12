Vandaag gaat de para-te-paard-ruilactie van start. Het is een initiatief van Nicolien Wolfs en Sietske Hijlkema, zij willen met de crowdfundingsactie para-dressuuramazones Rixt van der Horst en Saskia Meinema een figuurlijke steun in de rug te geven. Van der Horst steunen met de voorbereiding op de Paralympics in Tokio en Meinema met de zoektocht naar een nieuw, geschikt para-paard.

Om met haar lease-paard Findsley N.O.P. zichzelf voor te bereiden op de Paralympische Spelen in Tokio heeft Rixt van der Horst een flink bedrag nodig. “Hoe leuk zou het zijn om iets bij te dragen aan een gouden Para Olympische medaille”, vertellen initiatiefnemers Nicolien Wolfs en Sietske Hijlkema.

Overlijden para-paard

Saskia Meinema is na veel tegenslagen haar prachtige zelf gefokte en opgeleide Fries Karsten van de Oostwal verloren op het NK dressuur. De para-toekomst van deze Grand-Prix amazone viel daarmee in duigen. De crowdfundingsactie die voor haar is opgezet, is om een geschikt paard te kunnen aanschaffen. Er is nog een bedrag nodig van ruim 28.000 euro.

Hobbelpaard

Wat houdt de crowdfundingsactie Ruilactie Para-te-Paard in. Rixt van der Horst en Saskia Meinema hebben een startitem gegeven, een hobbelpaard. Dit startitem moet zo vaak mogelijk worden geruild voor een product of dienst met een hogere waarde. Na drie weken, op oudejaarsdag, hopen Wolfs en Hijlkema een paard bij elkaar te hebben gespaard. Het paard wordt verkocht en de opbrengst wordt verdeeld over beide crowdfundingsacties.

Het item van de dag staat op facebook ‘Ruilactie Para-te-Paard‘.

Bron persbericht