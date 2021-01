Geslaagde ruilactie voor para-amazones: van hobbelpaardje tot twee dekkingen

Met de ruilactie Para-te-Paard is in totaal € 2.150,- opgehaald voor de crowdfundingacties van Rixt van der Horst en Saskia Meinema. Dat maakt de organisatie bekend. Beide para-amazones zijn zo weer een stapje dichter bij hun doelen.

Ruim drie weken geleden werd de ruilactie op Facebook gestart met een hobbelpaard van 12×13 cm. Dit item werd geruild, steeds voor een item of dienst met een hogere waarde. Bijna elke dag was er wel een ruilactie en uiteindelijk waren er op Oudjaarsdag een dekking van de Friese hengsten Teun 505 en Dedmer 519 beschikbaar, aangeboden door Stal fan de Kadyk. Deze dekkingen zijn geveild en het eindbedrag van € 2150,- wordt eerlijk verdeeld over de twee crowdfundings van Rixt van der Horst en Saskia Meinema.

Tokio en een nieuw paard

Het doel van Rixt van der Horst is om zich met haar lease-paard Findsley N.O.P voor te bereiden op de Paralympische Spelen in Tokio. Saskia Meinema verloor haar zelfgefokte Fries Karsten van de Oostwal tijdens het NK dressuur. Voor haar is er een crowdfundingactie opgezet is om een geschikt paard te kunnen aanschaffen.

Sanseveria

Nicolien Wolfs en Sietske Hijlkema startten de ruilactie op 10 december 2020 op Facebook. De items die tijdens de actie voorbij kwamen waren onder meer: een sanseveria, een kinderfeestje, een vergaderlocatie, pakjes hooi, een deken, een cadeaubon van ruiterhuis Bosgra, een weekendje weg voor 10 personen, een les van Imke Schellekens – Bartels, een optreden van de bekende Friese troubadour Piter Wilkens, fosfaatrechten en uiteindelijk dus de twee dekkingen. Wolfs en Hijlkema laten weten blij te zijn dat ze met deze ludieke actie een bijdrage aan beide acties konden leveren.

Bijdragen?

Van der Horst en Meinema zijn weer een stukje verder op weg dankzij de ruilactie, maar nog niet bij hun einddoelen. Wie hen verder wil helpen, kan nog altijd de twee crowdfundingacties steunen:

Bron: Persbericht / Horses.nl