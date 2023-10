Sanne Voets en Annemarieke Nobel winnen KNHS Para Dressuur Trophy Udenhout

In Udenhout werd zondag de tweede selectiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. In de gecombineerde Grade I, II en III ging Annemarieke Nobel op herhaling. Net als vorige maand in Almelo won de amazone met Doo Schufro (v. Doolittle) beide proeven. In de gecombineerde Grade IV en V was multikampioene Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) twee keer overtuigend de beste.

Sanne Voets reed Demantur RS2 N.O.P. naar de winnende scores van 72,569% en 73,378%. “Ik heb fijn gereden en wat dingetjes geprobeerd. Daardoor hadden we een paar foutjes maar we kregen fijn jurycommentaar. Demantur heeft het super fijn gedaan en ik ben hier zeker tevreden mee. Ik denk dat dit een goede start is van het seizoen en we werken vol enthousiasme richting volgend jaar. Het was weer even kijken waar we staan en we hebben genoeg huiswerk. Maar ook dit vind ik een hele leuke fase: plannen maken en kijken waar de verbeterpunten liggen.”

Heel cool

De amazone heeft haar toppaard Demantur RS2 N.O.P. inmiddels bijna acht jaar op stal staan. “Maar er zijn nog zoveel dingen die beter kunnen en die we verder kunnen uitwerken. Dat is echt heel cool. Daar gaat het om, dat je steeds beter kan worden en dat samen met je paard doet. Vandaag was zes weken na het Europees kampioenschap en we hebben best een pittig seizoen gehad. Maar Demantur is super blij en fit en hij staat er gewoon weer.”

Plan naar Parijs

De finale van de KNHS Para Dressuur Trophy wordt volgend jaar maart op The Dutch Masters in Den Bosch verreden en Voets hoopt daar bij te zijn. “Binnenkort gaan we ons hele plan naar de Spelen in Parijs uitstippelen maar wat mij betreft past de finale in Den Bosch daar prima in.”

Ook Nobel pakt dubbel

In de combineerde Grade I, II en III mocht Annemarieke Nobel een dubbele zege op haar erelijst bijschrijven. De amazone uit Schoonloo, die vorige maand bij de aftrap van de KNHS Para Dressuur Trophy ook al beide proeven won, reed Doo Schufro (v. Doolittle) naar 71,771% en 69,271%.

Bron: KNHS