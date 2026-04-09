Sanne Voets en Frank Hosmar derde bij internationale rentree

Ellen Liem
Sanne Voets met Demantur. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Zowel Sanne Voets als Frank Hosmar verschenen sinds 2024 niet meer in de internationale ring en beiden hebben vandaag in Aken hun rentree gemaakt. Voets reed met Demantur RS2 (v. Vivaldi) in de Grand Prix A van Grade IV naar 73,704% en de derde plaats. Ook voor Hosmar was er een derde plaats. Hij stuurde Alphaville (v. Sandreo) naar 68,911% in de Grand Prix A van Grade V.

Mogelijk ook interessant