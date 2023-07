Sanne Voets en Frank Hosmar winnen kür op muziek CPEDI3* Deurne

Sanne Voets heeft op CPEDI3* Deurne de kür op muziek in Grade IV gewonnen. Vrijdag en zaterdag moest Sanne Demi Haerkens nog voor zich dulden maar vandaag knalde ze met een persoonlijk record van 78.450% naar de overwinning. Haerkens reed ook een pr en werd tweede. In Grade V zorgde Frank Hosmar voor een hattrick. Hij won de kür met een persoonlijk record van maar liefst 80.425%.

CPEDI3* geldt als laatste observatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap en de Nederlandse para-ruiters kwamen sterk voor de dag. In Grade V zorgde Frank Hosmar met zijn toppaard Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) voor een Nederlandse hattrick. Hosmar won vrijdag de Grand Prix A en zaterdag de Grand Prix B. Hij verbeterde zijn persoonlijk record in beide proeven en ook in de afsluitende kür op muziek was er een pr van 80.425%. Britney de Jong volgde met Caramba (v. Tuschinski) alle dagen op de tweede plaats. In de kür reed de amazone eveneens naar een persoonlijk record van 78.267%.

Sanne Voets voor Demi Haerkens

Voor Sanne Voets en Demi Haerkens is het het hele seizoen al stuivertje wisselen. Hearkens trok daarbij de afgelopen dagen aan het langste eind maar in de kür ging Sanne Voets haar voorbij. De amazone reed haar gouden Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) met een persoonlijk record van 78.450% naar de overwinning. Demi Haerkens en EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) volgden vandaag op de tweede plaats. Er verscheen een pr van 76.375% voor de combinatie op het scorebord.

Nobel, Cevaal, Krijnsen

In de overige rubrieken werden de beste Nederlandse resultaten neergezet door Annemarike Nobel, Loes Cevaal en Lotte Krijnsen. Annemarieke Nobel reed Doo Schufro met 73.245% naar de derde plaats in de kür op muziek in Grade I. In Grade II was het Loes Cevaal die met Happy Hero II (v. Hohenstein) tweede werd. Cevaal reed naar een persoonlijk record van 74.278% en werd gevolgd door Aniek Verploegh met Corneille op plaats drie.

Grade III werd nipt gewonnen door de Franse Chiara Zenati. Lotte Krijnsen zorgde hier voor het beste Nederlandse resultaat en werd met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) tweede. Rixt van der Horst reed Eisma’s Akuna Matata (v. Apreggio) naar de derde plaats en Maud Haarhuis werd met Baron en een pr van 73.833% vierde.

Bron: Horses.nl