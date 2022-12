Sanne Voets genomineerd voor Paralympisch Sporter van 2022

Paralympisch dressuurtopper Sanne Voets is genomineerd voor de NOC*NSF titel Paralympisch Sporter van het Jaar 2022. De genomineerden voor deze prestigieuze sportprijs zijn zondagavond bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaars komen we te weten bij het NOS | NOC*NSF Sportgala 2022 op 21 december vanaf 20.30 uur op televisie.

Sanne Voets was dit jaar op het WK paradressuur in Herning met haar Demantur RS2 N.O.P. oppermachtig en won twee maal individueel goud in Grade IV en was lid van het goud winnende team. Voets is de enige paardensporter die genomineerd is dit jaar. Op de eerder gepubliceerde longlist van sporters die in aanmerking kwamen voor een nominatie, stonden ook de para dressuurploeg, bondscoach van de paradressuur Joyce van Rooijen-Heuitink en de springploeg van TeamNL.

Bron: KNHS