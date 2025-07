Sanne Voets maakt rentree: ‘Topsport had even niet de hoogste prioriteit’

Na een periode van afwezigheid keert meervoudig Paralympisch kampioene Sanne Voets komende week terug in de wedstrijdring. Met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) verschijnt ze aan de start van het NK Dressuur. Voets laat weten dat haar afwezigheid te maken had met het onverwachte overlijden van haar moeder, die een belangrijke rol speelde in haar leven en sport.

“Het was een moeilijke en verwarrende tijd waarin topsport even niet de hoogste prioriteit had,” vertelt Sanne Voets. “De draad weer oppakken voelt dubbel, want het gemis is er iedere dag, maar het is ook fijn om weer ergens naartoe te werken.”

Te veel topsporter

Haar wedstrijdrentree voelt voor Voets als een belangrijke stap, zowel sportief als persoonlijk. “Bij Dem zijn, voor hem zorgen en met hem trainen hielp me om in het hier en nu te blijven. Maar trainen zonder doel moet niet te lang duren, daar ben ik toch te veel topsporter voor. En ik merk hoe waardevol het is om ook nu de steun te voelen van de sportwereld. Ondanks alle strijd die topsport soms met zich meebrengt, is het ook een plek waar mensen naar elkaar omkijken.”

Voelt als juiste stap

Over haar sportieve verwachtingen vertelt Voets: “Dem voelt fantastisch en ook de metingen laten dat zien. Mentaal zal het heus moeilijk worden, maar het voelt als de juiste stap om nu samen te zetten.”

Bron: Persbericht