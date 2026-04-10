Sanne Voets opnieuw in de prijzen bij internationale rentree

Petra Trommelen
Sanne Voets met Demantur N.O.P. Foto: FEI/Liz Gregg
Door Petra Trommelen

Gisteren wist Sanne Voets al in de prijzen te vallen in de Grand Prix A van Grade IV met een derde plaats. Ook vandaag deed de amazone goede zaken met Demantur RS2 (v. Vivaldi) op het CPEDI3* in Aken. In de Grand Prix B stuurde ze de vosruin naar een score van 71,802%, wat goed was voor de vijfde plaats.

