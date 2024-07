Sanne Voets tweede in Grade IV Deurne

Nadat Sanne Voets vrijdag de Grand Prix A van Grade IV in Deurne won, is de amazone vandaag tweede geworden in de Grand Prix B. In deze proef reed ze Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) naar 75,360%. De scores in beide proeven (GP A 75,417% en GP B 75,360%) zijn de hoogste scores die Voets dit seizoen in de observatiewedstrijden voor Parijs (NK, Kronenberg en Deurne) heeft neergezet.

Ook Melissa Janssen deed vandaag goede zaken. Met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) reed ze met de score van 71,667% naar de derde plaats, nadat de combinatie vrijdag vijfde werd.

Duitse overwinning

De zege in deze Grand Prix B ging naar Anna-Lena Niehues. De Duitse amazone werd vrijdag met Quimbaya 6 (v. Quatertime) tweede achter Sanne Voets en noteerde nu de hoogste score van 76,892%.

Haerkens afwezig

Voets en Janssen zijn op deze laatste observatiewedstrijd voor de Paralympische Spelen in Parijs de enige Nederlandse deelnemers in Grade IV. Demi Haerkens en EHL Daula N.O.P., die op de twee voorgaande observatiewedstrijden bovenaan stonden, zijn afwezig omdat Daula was niet 100% fit was.

Bron: Horses.nl